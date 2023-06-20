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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промесу вынесен обвинительный приговор, почему для «Спартака» это не проблема

20 Июня 2023 • 08:49 Комментировать (2)

В понедельник стало известно, что суд в Нидерландах приговорил лидера «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы по обвинению в нападении. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Теперь Квинси Промес не просто подозреваемый или обвиняемый. Теперь лидер «Спартака» имеет статус осуждённого. Конечно, ещё предстоит апелляция, так что решение суда в отношение Промеса не вступило в силу, но это юридические тонкости, которые важны для самого футболиста. Однако в целом для него ничего не изменилось, если смотреть на ситуацию из России.

Начало проблем

Если говорить честно, то очевидным сигналом, что у Промеса серьёзные проблемы, стал тот факт, что зимой он не полетел со «Спартаком» на сборы в ОАЭ и Турцию. Уже тогда всем было очевидно, что это связано именно с судебным процессом в Нидерландах,  хотя официальная причина была иной. Если осенью 2021-го Промес спокойно ездил со «Спартаком» в Неаполь, Лондон и Варшаву, а спустя чуть больше года перестал выезжать из России даже в отпуск, то всё становится очевидно.

Тем не менее с точки зрения «Спартака» ситуация не поменялась. То есть теперь скорее даже нет смысла оправдываться, почему Промес будет пропускать зарубежные сборы команды. В остальном же всё по-прежнему. Есть, конечно, отдельные отголоски, что «Спартак» не должен приветствовать нахождение футболиста с таким бэкграундом в своем составе, но это скорее редкость. Большинство же либо не видят никаких проблем, либо и вовсе считают, что это показательная история для нидерландца, оставшегося в России в текущей ситуации. Правда, сложно видеть заговор в создавшейся ситуации, учитывая, что эта эпопея началась, когда Промес ещё выступал за «Аякс», и именно из-за неё во многом он и вернулся в «Спартак».

Нужен ли Промес команде?

Стоило ли «Спартаку» избавиться от Промеса из-за вынесенного приговора? Если говорить с репутационной точки зрения, то это, конечно, не красит клуб. Однако в России к подобным историям относятся терпимее. При этом непонятно, в чем вообще основной риск. Болельщики уж точно не будут устраивать скандал и бойкотировать матчи из-за этой причины. Оставшиеся спонсоры тоже едва ли уйдут. Кроме того, «Спартак» занял позицию, отмечая, что впереди ещё апелляция. Учитывая, что Промес связан с «красно-белыми» контрактом ещё на один год, то, возможно, к моменту окончательного вердикта он уже и не будет игроком клуба.

Если бы «Спартак» играл в еврокубках, то ситуация вокруг Промеса создала бы неимоверные сложности. Постоянно играть на выезде без своего лидера было бы слишком трудно. Однако континентальных турниров тоже нет, так что и этой проблемы нет. Неприятно, что зимние сборы вновь придётся провести без нидерландца, но это единственная трудность, которая есть у «Спартака».

В общем для «Спартака» ситуация точно не поменялась. Скорее даже решение суда позволит вести переговоры с Промесом о новом контракте на более выгодных для себя условиях, ведь ехать нидерландцу особо некуда. Сам футболист пока тоже вряд ли пойдёт на какие-то изменения. Он уже привык жить в России и явно в ближайшее время задержится тут. Учитывая, что ничего не поменялось, вряд ли на Промеса эта ситуация как-то серьёзно повлияет.

Интересно получается, что решение суда есть, но оно пока мало что меняет. Вот вам и суд в Нидерландах.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: сборная самых подорожавших игроков РПЛ.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Квинси Промес
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Комментарии (2)
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Папаня
20 Июня 2023 в 09:51
Как говорил наш замнач отдела сбыта, которого суд в Тирасполе приговорил к трем годам за серьезное мошенничество: вот вам и приднестровский суд.
Это как-то отражалось на российской компании, в которой он работал? Ну подумаешь, мошенник. Дело привычное. Подумаешь, нападение. Проще к такому надо относиться, да и сама виновата скорее всего. Так что, свободу арестантам.
sierge
20 Июня 2023 в 08:51
Мы всегда со своими футболистами!
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