Агент: «Дебют Малкома за сборную вдохновит других бразильцев «Зенита»

Футбольный агент Гильерме Миранда, который представляет интересы форварда петербургского «Зенита» Малкома, высказался о дебюте своего клиента за сборную Бразилии.

«Малкома уже привлекали ранее за сборную, тогда ему просто не довелось сыграть. Зато вместе с Бразилией он становился чемпионом Олимпиады. Пример Малкома вдохновит других бразильцев «Зенита», - приводятся слова агента на страницах издания Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром «Зенита». Бразильский форвард отметился 26 голами в 33 поединках. Вместе с «сине-бело-голубыми» нападающий стал чемпионом Премьер-лиги.