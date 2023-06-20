Бояринцев оценил перспективы Жиркова в роли тренера

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный специалист Денис Бояринцев высказался о намерении экс-защитника сборной России Юрия Жиркова стать тренером.

«У Жиркова может многое получиться, сомнений нет. Юра был хорошим игроком, у него огромный опыт. На такой платформе, как «Зенит», есть от чего оттолкнуться, а остальное будет в его руках», - приводит слова Бояринцева издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил о готовности предложить Жиркову тренерскую должность в петербургском клубе.

Последней командой в карьере Юрия были подмосковные «Химки».