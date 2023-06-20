Шмаров дал совет «Спартаку» по ситуации с Промесом

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров дал комментарий касательно тюремного срока лидера «красно-белых» Квинси Промеса. Нидерландца приговорили к 1,5 года лишения свободы за нападение на двоюродного брата.

«Спартаку» нужно продлить контракт с Промесом. После чего клубу стоит приложить все усилия, чтобы Промес получил российское гражданство», - приводит слова Шмарова издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне чемпионата России Квинси поучаствовал в 27 матчах за «народную команду». Нидерландский форвард записал на свой счет 20 забитых мячей и стал лучшим бомбардиром «красно-белых».