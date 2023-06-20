Мор высказался о тюремном сроке Промеса

Экс-игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался касательно скандальной ситуации с нидерландским нападающим «красно-белых» Квинси Промесом. Суд Амстердама приговорил футболиста к 1,5 годам лишения свободы за нападение на двоюродного брата.

«Тема непростая, сложная. Думаю, что каких‑то санкций со стороны «Спартака» последовать не должно. Тем более еще будет апелляция и решение может быть отменено», - цитирует Эдуарда «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака» в Российской премьер-лиге. Нидерландец отметился 20 забитыми мячами в 27 встречах.