Магкеев: «Дзюба для меня в тройке лучших нападающих РПЛ»

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе.

«Когда стало известно, что Дзюба переходит в «Локомотив», я обрадовался. Артём на поле даёт качество. Дзюба для меня в тройке лучших нападающих РПЛ», - приводятся слова Магкеева на страницах издания «РБ Спорт».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» в феврале текущего года. Недавно с ним был продлен трудовой договор по схеме «1+1».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Артём принял участие в 11 поединках, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и пять голевых передач.