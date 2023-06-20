Самый популярный клуб России: «Зенит» или «Спартак»

Кто на свете всех милее, всех солидней и сильнее

Ты, наш доблестный «Зенит»,

Самый сильный и могучий, самый лакомый и жгучий.

Кто ещё, скажи?

Да ведь нет тебя сильней!

Перефразируя стихи великого поэта, оцениваю итоги последних лет: всё в общем-то закономерно и понятно. Однако на исходе минувшей недели экс-генеральный директор питерского клуба Виталий Мутко, стоящий, можно сказать, у истоков формирования нынешнего, современного «Зенита» (начиная с 1995 года, когда главный клуб из второго города страны ещё выступал в Первой лиге), неожиданно выступил с весьма громким заявлением в пользу главного конкурента клуба с берегов Невы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых популярных клубах в России.

Виталий Мутко: «Спартак» – самый популярный клуб в стране

Вот так – ни больше ни меньше. Мутко, возглавивший Российский футбольный союз в 2005 году, впоследствии занявший пост министра спорта, а по своему начальному образованию инженер-механик на судовых машинах, можно сказать, «предал» родной клуб и город. Но давайте не будем судить человека по однобокой шкале, а попытаемся взвесить все «за» и «против» данного утверждения.

Сегодня популярность клуба определяется не только (а учитывая демарш фанатской части болельщиков) и не столько количеством зрителей на стадионе и у экранов телевизоров в момент прямых трансляций. На популярность влияет прежде всего результат. Однако даже в современной российской истории разве казанский «Рубин» был номер №1 в стране в эпоху триумфа татарского клуба в 2008 и 2009 гг., когда не просто дважды подряд подопечные Курбана Бердыева брали «золото» в стране, но и на «Ноу Камп» ставили в тупик «Барсу»? Сегодня популярность – это успех в интернет-пространстве.

Статистика в телеграм-каналах, ютуб-каналах и социальных сетях в сезоне-2022/23

Показатели «Зенит» «Спартак» Подписчики Instagram* 797 600 616 300 Просмотры 8 700 000 10 600 000 Комментарии 26 400 25 700 Подписчики ВКонтакте 1 187 343 1 236 253 Посты 1 400 1 100 Комментарии 46 900 43 900 Подписчики Телеграмм 51 703 101 417 Репосты 116 049 192 751 Просмотры 62 134 028 111 438 452

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Факт того, чьих поклонников больше, активно и с новой силой всплывает накануне очного противостояния самых титулованных российских клубов. После 90-х – десятилетия «Спартака» – на исходе второго и старта третьего десятилетия третьего тысячелетия пришла эра главного клуба «Газпрома». Противостояние нефтяников и газовиков придает российскому футболу особый шик и во многом не позволяет ему стоять на месте.

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И всё же, если если следовать представленной таблице и говорить языком цифр, то «Спартак» обыгрывает «Зенит» по количеству подписчиков в социальных сетях 2:1. Выходит, что Виталий Леонтьевич не ошибся, когда признавал московскую команду самой популярной в России.

Константин Лицин