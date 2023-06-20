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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самый популярный клуб России: «Зенит» или «Спартак»

20 Июня 2023 • 13:00 Комментировать (1)

Кто на свете всех милее, всех солидней и сильнее

Ты, наш доблестный «Зенит»,

Самый сильный и могучий, самый лакомый и жгучий.

Кто ещё, скажи?

Да ведь нет тебя сильней! 

Перефразируя стихи великого поэта, оцениваю итоги последних лет: всё в общем-то закономерно и понятно. Однако на исходе минувшей недели экс-генеральный директор питерского клуба Виталий Мутко, стоящий, можно сказать, у истоков формирования нынешнего, современного «Зенита» (начиная с 1995 года, когда главный клуб из второго города страны ещё выступал в Первой лиге), неожиданно выступил с весьма громким заявлением в пользу главного конкурента клуба с берегов Невы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых популярных клубах в России.

Виталий Мутко: «Спартак» – самый популярный клуб в стране

Вот так – ни больше ни меньше. Мутко, возглавивший Российский футбольный союз в 2005 году, впоследствии занявший пост министра спорта, а по своему начальному образованию инженер-механик на судовых машинах, можно сказать, «предал» родной клуб и город. Но давайте не будем судить человека по однобокой шкале, а попытаемся взвесить все «за» и «против» данного утверждения.

Сегодня популярность клуба определяется не только (а учитывая демарш фанатской части болельщиков) и не столько количеством зрителей на стадионе и у экранов телевизоров в момент прямых трансляций. На популярность влияет прежде всего результат. Однако даже в современной российской истории разве казанский «Рубин» был номер №1 в стране в эпоху триумфа татарского клуба в 2008 и 2009 гг., когда не просто дважды подряд подопечные Курбана Бердыева брали «золото» в стране, но и на «Ноу Камп» ставили в тупик «Барсу»? Сегодня популярность – это успех в интернет-пространстве.

Статистика в телеграм-каналах, ютуб-каналах и социальных сетях в сезоне-2022/23

Показатели
 «Зенит»
 «Спартак»
Подписчики Instagram* 797 600616 300
Просмотры 8 700 00010 600 000
Комментарии26 40025 700
Подписчики ВКонтакте1 187 3431 236 253
Посты1 4001 100
Комментарии46 90043 900
Подписчики Телеграмм51 703101 417
Репосты116 049192 751
Просмотры62 134 028111 438 452

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Факт того, чьих поклонников больше, активно и с новой силой всплывает накануне очного противостояния самых титулованных российских клубов. После 90-х – десятилетия «Спартака» – на исходе второго и старта третьего десятилетия третьего тысячелетия пришла эра главного клуба «Газпрома». Противостояние нефтяников и газовиков придает российскому футболу особый шик и во многом не позволяет ему стоять на месте.

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И всё же, если если следовать представленной таблице и говорить языком цифр, то «Спартак» обыгрывает «Зенит» по количеству подписчиков в социальных сетях 2:1. Выходит, что Виталий Леонтьевич не ошибся, когда признавал московскую команду самой популярной в России. 

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Виталий Мутко РПЛ
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Комментарии (1)
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wertygaz
20 Июня 2023 в 14:32
За Спартак вся Россия, за Зенит только Питер… Как бы не хотели власти футбольные, так было и так будет…
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