Матч легенд: Роналдиньо против Роберто Карлоса

Роналдиньо против Роберто Карлоса – да, такая вывеска возможна, и они уже играли друг против друга! Когда сезон завершён, то в дело вступают «легенды», которые пытаются привлечь внимание к себе и мировым проблемам. В нашей стране совсем недавно национальная сборная из легенд-2008 сыграла вничью с питерским «Зенитом» образца того же года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о предстоящей встрече команд-легенд Роналдиньо и Роберто Карлоса.

Ронни и Роберто Карлос

Если вы совсем молоды и не видели игры бразильского кудесника Роналдиньо и Роберто «покорителя Дагестана» Карлоса, то просто взгляните, какое волшебство они творили на пике своей карьеры. Ронни мог до бесконечности играть с перекладиной, а Роберто Карлос бил штрафные вопреки всем законам физики. За свою карьеру оба игрока становились неоднократными чемпионами Испании, Бразилии, выигрывали чемпионат мира – 2002, Кубок конфедераций – 1997 и 2005, Кубок Америки – 1997 и 1999. И всё это не считая бесчисленного количества наград

Что было в прошлом году

В июне прошлого года в Майами (вот бы кто мог подумать тогда!) устроили матч под названием «Красивая игра». Цель поединка – сбор финансовых средств на благотворительность. Таких матчей впоследствии было несколько, но старт удался на славу. Обилие звёзд, среди которых Кафу, Погба, Клюйверт, Фалькао, Нани, Трезеге, Винисиус, Вальдерама, Видаль, выдало матч мечты, который завершился со счётом 12:10 в пользу команды Роберто Карлоса. Конечно, оборона каждой из команд не особо мешала сопернику, но столь изящным голам было сложно не аплодировать. А где вы ещё можете увидеть, чтобы звезда НБА опережала экс-полузащитника «Ювентуса» в борьбе за футбольный мяч? Конечно, в матче звёзд Роналдиньо против Роберто Карлоса! Это Стив Нэш убегал от Погба, отдавая передачи другим звёздам баскетбола, среди которых были Джимми Батлер и Леандро Барбоза.

Команда Роберто Карлоса

24 июня этого года команды должны снова сойтись. Понятно, что планы пока корректируются, но примерные составы уже можно спрогнозировать.

Команда Роберто Карлоса

Вратарь:

Себастьян Фрей

Защитники:

Роберто Карлос

Кафу

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Милитао Рикардо Осорио

Полузащитники:

Артуро Видаль

Карлос Вальдерама

Христо Стоичков

Ривалдо

Денис Закариа

Нападающие

Фалькао

Амаури

Нани

Давид Трезеге

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Иван Саморано

На воротах увидим бывшего игрока «Интера» и «Фиорентины» Фрея, в обороне ждём двукратного чемпиона мира Кафу, двукратного обладателя Кубка КОНКАКАФ мексиканца Осорио. В полузащите Ривалдо должен сыграть на звезду болгарского футбола Стоичкова, а за молодость будет отвечать 26-летний игрок «Ювентуса» Закариа, выступающий на правах аренды в «Челси». В линии атаки ждём чудес от невероятного чилийца Ивана Саморано. А Фалькао? Может, он к нам и не поедет, но всё-таки забьёт несколько мячей?

Команда Роналдиньо

Роналдиньо собрал не менее звёздную команду, тем более что за прошлый год ему нужно отыгрываться.

Команда Роналдиньо

Вратарь:

Рене Игита

Защитники:

Алдаир

Рафа Маркес

Диего Лугано

Родриго Коста

Полузащитники:

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Роналдиньо

Деку

Пауло Дебала

Роберто Ассис

Поль Погба

Блез Матюиди

Райан Баббель

Нападающие

Кевин Кураньи

Винисиус

Патрик Клюйверт

Чемпион мира 1994 года Алдаир наверняка не очень ждёт повторения «удара скорпиона» и выходок от Рене Игиты, но у него есть отличные подстраховщики в лице мексиканца Рафы Маркеса и уругвайца Диего Лугано. В центре поля Деку и Роналдиньо могут сотворить волшебство, а если им понадобится скорость, то ждать её стоит от Пауло Дебалы, который в прошлой игре раздавал восхитительные передачи своим партнёрам. Винисуис и Патрик Клюйверт наверняка «зажгут» в атаке, отметившись не одним забитым мячом.

Стоит заметить, что составы команд ещё могут меняться. Тем более что стоит ждать бразильских и пуэрто-риканских артистов, игроков НБА и НФЛ. В чём можно быть уверенным, так это в том, что матч получится ле-ген-дар-ным!

Константин Лицин