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Масалитин прокомментировал возвращение Фернандеса в ЦСКА

19 Июня 2023 • 23:34 Комментировать

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в стан «армейцев».

«Естественно, если он в хорошей форме, если ещё может помочь клубу, то, конечно, надо брать», — заявил экс-футболист «красно-синих» в интервью«Газете.Ру». По его мнению, трудности такого перехода для ЦСКА могут возникнуть из-за финансового вопроса сделки и состояния самого Фернандеса.

Напомним, что Марио Фернандес покинул ЦСКА в 2022 году, приостановив карьеру. Позже игрок объявил о возобновлении карьеры, перейдя на правах аренды в бразильский «Интернасьонал».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Марио Фернандес
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