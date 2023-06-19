Масалитин прокомментировал возвращение Фернандеса в ЦСКА

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в стан «армейцев».

«Естественно, если он в хорошей форме, если ещё может помочь клубу, то, конечно, надо брать», — заявил экс-футболист «красно-синих» в интервью«Газете.Ру». По его мнению, трудности такого перехода для ЦСКА могут возникнуть из-за финансового вопроса сделки и состояния самого Фернандеса.

Напомним, что Марио Фернандес покинул ЦСКА в 2022 году, приостановив карьеру. Позже игрок объявил о возобновлении карьеры, перейдя на правах аренды в бразильский «Интернасьонал».