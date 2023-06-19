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Масалитин — о выкупе Мойзеса: «Очень хороший трансфер, очень хороший игрок»

19 Июня 2023 • 23:19 Комментировать

Бывший футболист столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил выкуп бразильского защитника Мойзеса из местного «Интернасьонала».

«Очень хороший трансфер, очень хороший игрок. Проявил свои лучшие качества. Если он приходил левым латералем, то потом его начали использовать, когда надо, в середине с тремя защитниками», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Газета.Ру». Также Масалитин отметил, что махинации со ставками, в которых обвиняют Мойзеса, являются единственным фактором, бросающим тень на данную сделку.

Напомним, что в субботу, 17 июня, пресс-служба ЦСКА объявила о выкупе защитника «Интернасьонала». Контракт с бразильцем рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Мойзес
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