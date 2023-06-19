Игрок «Факела» Божин заявил, что в Воронеже особенные болельщики

Защитник «Факела» Сергей Божин высказался о болельщиках воронежского клуба.

«В Воронеже особенные болельщики. Удивило, как много женщин на трибунах. Даже бабушки с дедушками приходят. «Факел» любят люди всех возрастов — просто супер», — приводит слова Божина «Чемпионат».

В минувшем сезоне 28-летний футболист принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив три результативные передачи.

По итогам сезона «Факел» занял 14-е место в чемпионате России, однако смог сохранить прописку в элитном дивизионе через стыковые матчи.