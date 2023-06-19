Стало известно, в каком клубе Сильянов проведёт предстоящий сезон

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, ответил на вопрос о будущем футболиста. Прошлый сезон 22-летний игрок провел в аренде в «Ростове».

«Сильянов в следующем сезоне будет играть за «Локомотив», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне Сильянов появился на поле в 37 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором двух забитых мячей и отдал два голевых паса. Действующее трудовое соглашение защитника с «железнодорожниками» рассчитано до лета 2026 года.

По итогам сезона-2022/23 «Ростов» стал четвертым в РПЛ, «Локомотив» — восьмым.