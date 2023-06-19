Новичок «Сочи» Вячеслав Литвинов: «Цели максимальные»

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился комментарием после перехода в стан южан из «Краснодара». По версии портала Transfermarkt, стоимость сделки составила один миллион евро.

«Положительные первые эмоции, встретили хорошо. Отличная атмосфера. Уже был диалог с Хохловым, рассказал, какие правила в клубе и что нужно максимально выкладываться. Цели максимальные», — сказал Литвинов на видео, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале сочинского клуба.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 26 матчах за «Краснодар», в которых отметился двумя забитыми голами.