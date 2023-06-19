Глушаков: Я не устал от футбола, ещё готов попылить!

Экс-хавбек «Пари НН» Денис Глушаков ответил на вопрос о своём будущем. 19 июня нижегородский клуб сообщил об уходе 36-летнего футболиста на правах свободного агента.

«О планах и предложениях пока рассказывать не буду. Устал ли от футбола? Конечно, нет! Еще поиграю! Есть и желание, и силы. Так что по физическим данным я еще готов попылить!» — заявил Глушаков «Спорт-Экспрессу».

В составе «Пари НН» футболист появился на поле в девяти матчах, в которых два раза смог поразить ворота соперника.

В минувшем сезоне нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ и попали в стыковые матчи, в которых оказались сильнее «Родины».