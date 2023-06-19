Камоцци — о приговоре Промесу: «Это отрицательно повлияет на имидж «Спартака»

Футбольный менеджер Франко Камоцци дал комментарий по поводу нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который получил полтора года лишения свободы.

«Это очень серьезная проблема, которую нужно решать с осторожностью и юридическим профессионализмом. Хочется добавить, что это очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака», — приводит слова Камоцци Metaratings.

19 июня нидерландский суд приговорил футболиста «красно-белых» к тюремному заключению за удар ножом двоюродного брата, однако в «Спартаке» сообщили, что Промес подаст апелляцию на решение суда.

31-летний игрок выступает за «Спартак» с 2021 года. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.