Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент сообщил, что у Лички ещё нет договоренностей с «Динамо»

19 Июня 2023 • 21:20 Комментировать

Анатолий Николаев, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, ответил на вопрос о переговорах с «Динамо».

«Переговоры с «Динамо» все еще ведутся. Пока Личка — главный тренер «Оренбурга». О договоренности пока еще преждевременно говорить», — приводит слова Николаева Sport24.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Личка перейдет в «Динамо», а место рулевого в «Оренбурге» займет его соотечественник Иржи Ярошик.

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Лички финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» оказались только на девятой позиции.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Анатолий Николаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
22:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Божин заявил, что в Воронеже особенные болельщики
22:34 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, в каком клубе Сильянов проведёт предстоящий сезон
22:15 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Сочи» Вячеслав Литвинов: «Цели максимальные»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: Я не устал от футбола, ещё готов попылить!
21:36 · Россия. Премьер-лига
Тавареш покинул расположение молодёжной сборной Португалии и вернулся в «Спартак»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — о приговоре Промесу: «Это отрицательно повлияет на имидж «Спартака»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Агент сообщил, что у Лички ещё нет договоренностей с «Динамо»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов сказал, где Глушаков может продолжить карьеру
20:54 · Россия. Премьер-лига
«Пускай Промес остаётся в России» — Динияр Билялетдинов
20:43 · Россия. Первая лига
В «Родине» рассказали, готов ли клуб подписать Глушакова
20:32 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук — о прибытии брата на базу «Локомотива»: «Мы снова вместе»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук приехал на базу «Локомотива»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Шикунов прокомментировал уход Глушакова из «Пари НН»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Глушаков ещё может поиграть в РПЛ
19:47 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» и «Урал» хотят забрать Марадишвили у «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем