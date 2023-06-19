Агент сообщил, что у Лички ещё нет договоренностей с «Динамо»

Анатолий Николаев, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, ответил на вопрос о переговорах с «Динамо».

«Переговоры с «Динамо» все еще ведутся. Пока Личка — главный тренер «Оренбурга». О договоренности пока еще преждевременно говорить», — приводит слова Николаева Sport24.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Личка перейдет в «Динамо», а место рулевого в «Оренбурге» займет его соотечественник Иржи Ярошик.

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Лички финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Бело-голубые» оказались только на девятой позиции.