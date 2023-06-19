Тарханов сказал, где Глушаков может продолжить карьеру

Российский тренер Александр Тарханов высказал мнение о возможном продолжении карьеры бывшего полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова.

По словам Тарханова, Глушаков может спокойно выступать в Первой лиге.

Тарханов отметил, что Глушаков является профессионалом, следит за собой, и его возраст не может быть препятствием для продолжения игры. Однако, по поводу выступлений в Российской премьер-лиге, Тарханов заявил, что не следил за ним в последнее время и не может дать определенного ответа.

«Если пригласят, то сыграет», – сказал Тарханов в интервью «Матч ТВ».