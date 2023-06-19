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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пускай Промес остаётся в России» — Динияр Билялетдинов

19 Июня 2023 • 20:54 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Динияр Билялетдинов отреагировал на ситуацию с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом. 19 июня нидерландский суд приговорил футболиста к лишению свободы на полтора года за удар ножом двоюродного брата.

«Пускай Квинси остается у нас и наслаждается жизнью и футболом! Ему тут нравится, да и все болельщики его очень любят», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

В минувшем сезоне 31-летний Промес забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 37 играх с учетом всех турниров. Контракт вингера со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 11 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов Квинси Промес
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