Антон Миранчук — о прибытии брата на базу «Локомотива»: «Мы снова вместе»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал приезд его брата Алексея Миранчука на базу «железнодорожников».

«Мы снова вместе», — заявил Антон Миранчук на видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал «красно-зеленых».

Прошедший сезон Алексей Миранчук провел в аренде в «Торино», права на 27-летнего хавбека принадлежат «Аталанте». В туринской команде футболист появился на поле в 31 матче во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Кроме того, игрок записал в свой актив шесть результативных передач.

Добавим, трудовое соглашение Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитано до следующего лета.

Алексей Миранчук приехал на базу «Локомотива»