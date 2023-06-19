Алексей Миранчук приехал на базу «Локомотива»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук приехал в расположение «Локомотива», за который он выступал ранее. «Железнодорожники» опубликовали видео в своем официальном телеграм-канале, на котором Алексей запечатлен вместе со своим братом — Антоном Миранчуком.

«Родная Баковка. Очень рад находиться здесь снова, увидеть своих бывших партнеров. Большой привет всем болельщикам», — заявил Алексей Миранчук на видео.

Напомним, прошлый сезон российский легионер провел в «Торино» на правах аренды. В туринском клубе он забил четыре гола и отдал шесть ассистов в 31 матче. На данный момент неизвестно, где продолжит карьеру хавбек «Аталанты», контракт которого рассчитан до 2024 года.