Шикунов прокомментировал уход Глушакова из «Пари НН»

Бывший спортивный директор «Спартака», Александр Шикунов, заявил, что полузащитнику Денису Глушакову, который покинул «Пари НН», физически трудно поддерживать высокий уровень игры из-за возраста.

Шикунов отметил, что Глушаков обладает мастерством, но возраст сказывается на его физической форме.

«Возраст есть возраст, никуда не денешься», – сказал Шикунов в эфире «Матч ТВ».

Шикунов отметил, что на позиции, которую занимает Глушаков, требуется значительный объем работы. Он также высказал сомнения относительно возможности перехода Глушакова в другие команды, особенно на высоком уровне.