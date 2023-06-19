Пименов: Глушаков ещё может поиграть в РПЛ

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов высказался о будущем полузащитника Дениса Глушакова, который покинул «Пари НН» свободным агентом. Об уходе хавбека нижегородский клуб сообщил в понедельник, 19 июня.

«Глушаков мог бы как минимум один сезон провести в РПЛ. Где именно? Наверное, уже в клубах из нижней части турнирной таблицы. Таким командам нужны опытные игроки», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, 36-летний Глушаков присоединился к «Пари НН» прошлой зимой. Во второй части минувшего сезона игрок принял участие в десяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.