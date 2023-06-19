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«Рубин» и «Урал» хотят забрать Марадишвили у «Локомотива»

19 Июня 2023 • 19:47 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили хочет сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб направил предложение «железнодорожникам» об аренде игрока, однако пока не получил ответа.

Metaratings утверждает, что сейчас у 23-летнего футболиста есть два варианта: «Урал» и «Рубин», но казанский клуб пока не делал официального предложения «Локомотиву». При этом отмечается, что представители «Рубина» уже контактировали с агентами Марадишвили.

В сезоне-2022/21 полузащитник появился на поле в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал пять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Марадишвили в 1,8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Урал Константин Марадишвили трансферы футбола - лето 2023
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