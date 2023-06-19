Спортивный директор «Рубина» высказался о возможном продлении контракта с Дзагоевым

Спортивный директор казанского «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о возможном продлении контракта с Аланом Дзагоевым.

«От чего будет зависеть новый контракт? От решения главного тренера — нужен ему игрок или нет. Тренер всё решает», — приводит слова функционера «Чемпионат». Сафонов отметил, что, несмотря на диалог о новом контракте, отсутствует конкретика по переговорному процессу.

Напомним, что Алан Дзагоев выступает за «Рубин» с 2022 года. В чемпионском для «Рубина» розыгрыше Первой лиги экс-хавбек сборной России провёл 20 матчей, забив три гола.