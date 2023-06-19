Магкеев считает, что Дзюба может играть в РПЛ сколько захочет

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился комментарием о форварде команды Артёме Дзюбе.

«Его стиль игры не предполагает, что он должен много бегать. С нашей спецификой чемпионата он сможет играть сколько захочет. Артём на поле дает качество. Плюс помогает молодым в раздевалке», — приводит слова Магкеева Sport24.

Напомним, 34-летний нападающий присоединился к «Локомотиву» минувшей зимой. Во второй части сезона он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 11 матчах Российской премьер-лиги. Трудовое соглашение Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитано до конца июня 2024 года.