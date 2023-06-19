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Гранат оценил возможный переход Сазонова в «Гамбург»

19 Июня 2023 • 19:34 Комментировать

Бывший футболист столичного «Динамо» Владимир Гранат оценил возможный переход защитника клуба Сабы Сазонова в немецкий «Гамбург».

«Саба стабильно играет в «Динамо» и здесь у него есть практика. К тому же Сазонов играет за сборную Грузии, и поэтому для него переход в «Гамбург» — это шаг вперёд», — заявил экс-игрок российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, при должном отношении к делу, у Сазонова хорошо получится играть на уровне второй Бундеслиги, выделив у воспитанника «Зенита» наличие всех необходимых для защитника навыков.

Напомним, что Саба Сазонов присоединился к «Динамо» в июле 2021 года. Ранее появилась информация о том, что грузин находится в шорт-листе немецкого «Гамбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Гамбург Динамо Москва Владимир Гранат Саба Сазонов
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