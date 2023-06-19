Мостовой: Промес будет играть в России, ещё и паспорт РФ получит

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о судебном приговоре нападающему «красно-белых» Квинси Промесу. Ранее суд Нидерландов вынес вердикт — полтора гола лишения свободы за удар ножом двоюродного брата.

«Мы не знаем и никогда не узнаем всех нюансов. Как я понимаю, в России его взять никто не может. Он будет играть здесь. Еще и паспорт РФ дадут», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Как считает эксперт, эта ситуация сильно вредит имиджу «Спартака», и если нидерландские власти захотят раздуть это, то поднимется шумиха.

В прошедшем сезоне 31-летний Промес забил 25 мячей и стал автором десяти ассистов в 37 матчах с учетом всех турниров. Контракт вингера с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года.