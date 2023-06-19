​«Факел» подтвердил продление контракта с Марковым

Пресс-служба «Факела» подтвердила факт продления контракта с нападающим Евгением Марковым. Ранее об этом уже рассказывал спортивный директор воронежского клуба.

«Факел» не стал раскрывать даже срок нового контракта Маркова, не говоря уже о других подробностях.

В «Факел» Марков перебрался в зимнее трансферное окно. С тех пор 28-летний нападающий провёл 11 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, что «Факел» сохранил прописку в Премьер-лиге по итогам стыковых игр. Воронежская команда дважды обыграла «Енисей» - 1:0 на выезде и 2:0 на своём поле.