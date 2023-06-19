Сазонов может перебраться в немецкий клуб

Защитник столичного «Динамо» Саба Сазонов попал в шорт-лист немецкого «Гамбурга».

Ряд немецких инсайдеров сообщил о том, что клуб из второй Бундеслиги — «Гамбург» хочет подписать 21-летнего футболиста «бело-голубых». Отмечается, что стороны уже начали вести переговоры по поводу возможного трансфера этим летом.

В завершившемся сезоне Сазонов принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовой договор футболиста с московским «Динамо» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского игрока в 2,5 млн евро.