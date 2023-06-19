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Агенты ищут Арнору Сигурдссону команду в Англии и Нидерландах эксклюзив

19 Июня 2023 • 18:18 Комментировать

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступавший в минувшем сезоне за шведский «Норрчёпинг», не планирует возвращаться в Россию. 24-летний игрок намерен вновь приостановить своё трудовое соглашение с «армейцами», которое истекает следующим летом.

Так, на данный момент агенты футболиста занимаются трудоустройством своего клиента. Отмечается, что особый интерес к нему проявляют клубы из Чемпионшипа и чемпионата Нидерландов.

Напомним, Сигурдссон перебрался в Швецию из ЦСКА прошлым летом в рамках годичной аренды. В московской команде он выступал с 2018 года по 2021, сезон-2021/22 исландец провёл в аренде в итальянской «Венеции».

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ЦСКА Москва Арнор Сигурдссон трансферы футбола - лето 2023
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