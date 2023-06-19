​Пиняев сменит номер в «Локомотиве»

Полузащитник Сергей Пиняев сменит игровой номер в «Локомотиве». В следующем сезоне футболист будет выступать под номером девять.

По данным «Чемпионата», Пиняев хотел взять «девятку» ещё зимой после трансфера, но не вышло. Теперь полузащитник воспользуется уходом из «Локомотива» нападающего Ивана Игнатьева. Именно за ним был закреплён девятый номер в завершившемся сезоне.

Во второй части сезона 2022/2023 Сергей Пиняев играл за «Локомотив» под номером 19. В 12 матчах за «железнодорожников» полузащитник записал на свой счёт два гола.

Добавим, что старт следующего чемпионата России намечен на 23 июля.