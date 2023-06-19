Смородская заявила, что «Спартак» должен расстаться с Промесом

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение нидерландского суда, который приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 годам лишения свободы.

«Спартаку» нужно расставаться с Промесом! Человек совершил преступление. Если он хороший футболист, но преступник, то держать его в команде не очень хорошо», — заявила Смородская «Чемпионату».

Функционер добавила, что не удивится, если Промес останется в «Спартаке», но такое не практикуется в других странах, чтобы находиться в хорошей команде, нужно быть не только приличным игроком, но и хорошим человеком.

Трудовое соглашение Промеса со «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года.