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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Локомотив» — команда первой пятёрки, но не жду конкуренции с «Зенитом»

19 Июня 2023 • 18:01 Комментировать

Известный функционер Роман Широков оценил перспективы московского «Локомотива» в следующем сезоне чемпионата России.

«Не считаю, что там радужные перспективы. Есть хорошая весна, но кто сказал, что то же самое будет и осенью? Это команда первой пятерки, но не жду конкуренции с «Зенитом», — приводит слова Широкова «РБ Спорт»,

Специалист добавил, что у него остается скепсис по Михаилу Галактионову, который так же хорошо начинал в «Пари НН», но затем провалился.  

В минувшем сезоне «Локомотив» занял восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 30 играх 45 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Роман Широков Михаил Галактионов
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