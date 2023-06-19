Широков: «Локомотив» — команда первой пятёрки, но не жду конкуренции с «Зенитом»

Известный функционер Роман Широков оценил перспективы московского «Локомотива» в следующем сезоне чемпионата России.

«Не считаю, что там радужные перспективы. Есть хорошая весна, но кто сказал, что то же самое будет и осенью? Это команда первой пятерки, но не жду конкуренции с «Зенитом», — приводит слова Широкова «РБ Спорт»,

Специалист добавил, что у него остается скепсис по Михаилу Галактионову, который так же хорошо начинал в «Пари НН», но затем провалился.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял восьмую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 30 играх 45 очков.