Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с Квинси Промесом, которого в Нидерландах приговорили к полутора годам тюрьмы из-за нападения на двоюродного брата.

- Как вы отреагировали на ситуацию, что Квинси Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, и еще будут судить за дело о наркотиках?

- Они там сейчас штампуют все, что хотят. Доверия к их системе у меня уже давно нет. Все спортсмены находятся там под присмотром, и всем им стараются пришить такие дела. Я в это даже не верю. Если что-то есть – должны быть доказательства: какие он деньги давал, какие наркотики? Это все туфта.

- Вы в это не верите?

- Нет. Поверить в это невозможно. Кто-то когда-то сказал, что он дал деньги. Естественно, он переводит деньги, кому-то помогает. Это его дело. Вся ситуация возникла из-за того, что он дал денег. И ему пришили, что он кого-то профинансировал. Может, он и дал кому-то денег в долг. Футболисты часто так делают. Они все-таки обеспеченные люди. Но он не занимается этим бизнесом. А куда эти деньги вложили – это не дело Промеса. А представили все так, что он дал денег и должен получить какие-то миллионы. Я даже разбираться в этом не хочу. В «Спартаке» есть юристы, и они должны взять дело под контроль.

- Как эта ситуация скажется на выступлении Квинси за «Спартак»?

- Он будет играть дальше в чемпионате России. Не думаю, что Промес будет переживать. Он нормальный парень. «Спартаку» нужно браться за его защиту, подключать юристов и заниматься этим вопросом, потому что там дело темное. А так пусть он у нас играет. Все равно нашим клубам не светят международные матчи. Пусть живет у нас.

- Промесу надо давать российское гражданство?

- Конечно. Пусть играет у нас. А когда закончит карьеру – я его возьму в команду легенд.

- У Промеса контракт со «Спартаком» еще на год. У вас есть уверенность, что он его доработает? Потому что Квинси заявлял, что не будет скрываться от правосудия.

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- Он не должен бегать. Просто там правосудия нет. Его хотят там показательно выпороть. Пусть Промес туда не лезет, а лучше юристы разбираются. Футболисты - люди эмоциональные, а здесь нужно работать головой, а не эмоциями. А если он туда вернется – его просто показательно накажут.

- То есть для Промеса единственный выход – это получение российского гражданства?

- Это прежде всего. Пусть он играет здесь. У него в России все нормально. Семья живет в Москве.

- То есть он и после завершения карьеры может остаться в России жить?

- А почему нет? Он хорошо общается, дети у него полностью адаптированы к России. Никаких проблем я не вижу.

- Стоит ли «Спартаку» в такой ситуации подыскивать кого-то на место Промеса?

- Хороших игроков искать-то можно. Но какая дальше перспектива? Еврокубков нет. А Промес здесь давно все доказал. Надо таких футболистов беречь. Он уже становится спартаковской легендой.

- Проблема только в том, если «Спартак» поедет на сборы за рубеж, как в прошлый раз, когда Квинси остался в Москве и занимался индивидуально.

- Он будет сам готовиться. Можно с легендами побегать. Уверен, он подготовится не хуже других ребят.

Елена Григорьевская