Терёхин: «Если Кокорин вернётся в РПЛ, то забьёт минимум 15 голов»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин ответил на вопрос о том, сколько голов мог бы забить нападающий Александр Кокорин, если бы вернулся в РПЛ.

«Если бы Кокорин вернулся в чемпионат России, он бы забил минимум 15 мячей. Он хороший футболист для сегодняшнего уровня РПЛ. Я думаю, в России он бы мог помочь любому клубу», — приводит слова Терёхина «Газета.Ру».

Напомним, Кокорин связан контрактом с «Фиорентиной», однако минувший сезон он провел в аренде в «Арисе». На счету форварда 13 голов и 6 ассистов в 30 матчах за кипрский клуб.

Добавим, по итогам сезона Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.