Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом, которого в Нидерландах приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

- Для вас стало неожиданным это известие?

- Я не могу сказать, что эта новость стала неожиданной, потому что разговоры об этом разбирательстве ходили уже давно. Какое-то судебное решение по этому делу все равно ждали. Но сам срок, можно сказать, удивил, ведь ожидалось, что все обойдется. Как я понимаю, можно обжаловать это решение суда и как минимум затянуть дело. Но, конечно, все это неприятно и для футболиста, и для руководства «Спартака».

- Полтора года реального срока за такое деяние как оцените?

- Не знаю законодательства Нидерландов, но ножевое ранение – это непростой случай. Совсем печально, что Промесу дали реальный тюремный срок.

- Как это скажется на выступлении игрока за «Спартак»?

- Это отвлечет футболиста от выступлений за «Спартак» и мотивации не добавит. Ему будет сложно сейчас поддерживать игровое состояние.

- У Промеса контракт со «Спартаком» еще на год. Он его доработает, как думаете?

- Сложно сказать. Столько всяких нюансов. Посмотрим, как это решение оценит руководство клуба, и как сам игрок воспримет вердикт суда. От этого тоже будет зависеть дальнейшее развитие событий.

- Как считаете, нанесен ли «Спартаку» репутационный урон, или это касается только Промеса?

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- Клуб не замешан в этом преступлении. Скорее всего, это личное дело футболиста. Просто «Спартак» с этим столкнулся, и важно принять правильные решения. Думаю, что клуб будет как-то помогать Промесу выйти из этой ситуации.

- Как считаете, Промес будет просить у клуба содействия в получении российского гражданства, потому что в этом случае его точно не выдадут?

- Если бы не было этой ситуации, то можно было бы просить, а в данных условиях его вряд ли дадут. Он, возможно, будет иметь срок. Получается, что мотивация получения гражданства заключается в том, чтобы избежать наказания. Вряд ли будет нормально воспринято в нашем обществе, что дадут гражданство человеку, который скрывается от уголовной ответственности.

- С другой стороны, это заслуженный футболист, который многое сделал для нашей страны, например, на международной арене. Может быть своей игрой и достижениями он заслужил гражданство?

- Своей игрой он заслужил уважение болельщиков. Но по поводу гражданства я не соглашусь. Это спорный вопрос.

- Стоит ли «Спартаку» в такой ситуации подыскивать кого-то на место Промеса? Тем более, у футболиста скоро будет еще один уголовный процесс по кокаиновому делу.

- Если «Спартак» может найти игрока уровня Промеса, то он пригодился бы. И не один.

- В команде его некем заменить?

- Незаменимых не бывает. Но сейчас Промеса сложно заменить. Такую результативность и КПД сложно у кого-то найти. Это ведь один из лучших игроков РПЛ.

- Какова дальнейшая судьба Промеса? По кокаиновому делу может быть еще больший срок. Он надолго задержится в России?

- Все упирается в гражданство. Пойдут ли ему навстречу. Но ситуация с судебными разбирательствами совсем непростая. Как Промес умудрился в себе одном все это уместить, если он, конечно, виновен?

Елена Григорьевская