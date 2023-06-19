​В «Балтике» не стали раскрывать срок контракта с Игнашевичем

Кирилл Волженкин, который занимает пост генерального директора «Балтики», дал комментарий по поводу продления контракта с тренером команды Сергеем Игнашевичем.

По словам гендиректора калининградского клуба, проблем в переговорном процессе с Игнашевичем не было. Волженкин не стал раскрывать срок подписанного контракта.

«Срок контракта не хотелось бы пока раскрывать. На ближайший сезон Игнашевич с нами, а что будет дальше, пока не хотел бы говорить», - сказал Волженкин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Что касается задач, то Волженкин лишь подтвердил слова губернатора о намерении «Балтики» закрепиться в топ-10 РПЛ.

Напомним, что «Балтика» выступит в топ-дивизионе российского футбола впервые с 1998 года.