Адвокат сообщил, что будет с Промесом в России после приговора игрока к тюремному заключению нидерландским судом

Адвокат Максим Калинов ответил на вопрос, что грозит нападающему «Спартака» Квинси Промесу в России. Ранее нидерландский суд приговорил футболиста к тюремному заключению по полтора года за удар ножом двоюродного брата.

«Промесу ничего не грозит вообще, потому что преступление он совершил на территории Нидерландов. Поэтому ему ничто не мешает работать в России, играть в России», — приводит слова Калинова «Газета.Ру».

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, перебравшись из «Аякса». В сезоне-2022/23 столичный клуб забил 20 голов и записал на свой счет 7 результативных передач в 27 играх в РПЛ.



