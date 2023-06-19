Булыкин: «Судьбу Промеса будет решать «Спартак», а не РПЛ — клуб должен сохранить футболиста

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Булыкин ответил на вопрос о приговоре нападающего «Спартака» Квинси Промеса к 1,5 годам лишения свободы нидерландским судом.

«Этот вопрос вне юрисдикции РФС и РПЛ. Все решает иностранный суд. Здесь судьбу Квинси будет решать «Спартак», а не лига», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

По мнению функционера, «Спартак» должен приложить максимум усилий, чтобы эта ситуации никак не коснулась футболиста в клубе, Промес должен остаться в «Спартаке».

Контракт 31-летнего нидерландца с «красно-белыми» рассчитан до следующего лета. Рыночная стоимость Промеса, по данным Transfermarkt, составляет 11 млн евро.