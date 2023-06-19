Гаджиев предположил, почему Промес получил тюремный срок

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию о приговоре к 1,5 годам лишения свободы нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес должен выступать дальше за российский клуб. Вполне возможно, что на этот приговор могла повлиять международная обстановка. Сам факт его нахождения в России мог повлиять», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

Ранее стало известно, что по решению нидерландского суда 31-летний футболист получил тюремное наказание за удар ножом своего родственника.

Трудовой договор Промеса с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

Промес приговорён к тюремному заключению - известен срок