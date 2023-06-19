Булыкин: Ситуация с Промесом влияет на репутацию «Спартака»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса, которого в Нидерландах приговорили с 1,5 годам лишения свободы за удар ножом своего родственника.

«Конечно, это немного влияет на репутацию «Спартака», но в то же время это очень важный футболист, поэтому они будут искать варианты, как все это решить в пользу футбола», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

В минувшем сезоне 31-летний Промес забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах с учетом всех турниров. Отметим, что нападающий был признан лучшим игроком сезона в «Спартаке».

Промес приговорён к тюремному заключению - известен срок