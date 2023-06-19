Гладилин рассказал, что должен сделать «Спартак» для борьбы с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о том, что нужно сделать «красно-белым» для борьбы за чемпионство с «Зенитом».

«Спартаку» надо поставить игру, а ее пока нет. Кто хочет выиграть РПЛ, тому надо наладить игру. Сергею Семаку это удалось сделать», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. Вторым в чемпионате стал ЦСКА (58), золотые медали достались «Зениту» (70).

Новый футбольный сезон в России стартует 15 июля. В этот день в Казани «Зенит» разыграет с ЦСКА Суперкубок страны.