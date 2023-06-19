Пресс-служба «Балтики» объявила о достижении договорённости по продлению контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Подробности нового трудового договора пока что не раскрываются.

Игнашевич тренирует «Балтику» с конца сентября 2021 года. С тех пор команда провела 62 матча, в которых отпраздновала 30 побед при 21 ничьей и 11 поражениях.

Напомним, что по итогам сезона 2022/2023 «Балтика» вышла в Премьер-лигу. Команда заняла второе место в Первой лиге. В топ-дивизионе российского футбола калининградская команда выступит впервые с 1998 года.