ЦСКА или «Спартак»: Гладилин назвал конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.

«Станет ли «Спартак» главным конкурентом «Зенита»? Конкурентов у «Зенита» пока не вижу. ЦСКА более явный конкурент петербуржцев, чем «Спартак», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

При этом эксперт считает, что «Локомотив», «Динамо» и «Краснодар» тоже могут поставить себе цель бороться за трофей, но все эти клубы нельзя назвать явными конкурентами для «Зенита».

В минувшем сезоне «сине-бело-голубые» стали чемпионами России, опередив ЦСКА (2-е место) и «Спартак» (3-е место).