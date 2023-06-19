​Президент «Урала» рассказал, в чём может быть проблема с арендой Марадишвили из «Локомотива»

Григорий Иванов, занимающий должность президента «Урала», дал комментарий по поводу возможного перехода в клуб полузащитника Константина Марадишвили из «Локомотива».

«Мы сделали официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили. Пока ни привета, ни ответа не было. Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема», - сказал Иванов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Константину Марадишвили 23 года. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт два гола. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 1,8 миллиона евро.