Игрок «Балтики» Лазарев рассказал, как в академии ЦСКА Головин гонял его за чипсами

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев вспомнил, как пересекался с нынешним хавбеком «Монако» Александром Головиным в академии ЦСКА.

«Жил в интернате вместе с Головиным. Ему было 17 лет, а мне – 11. Я поражался насколько он техничный игрок. Как человек Головин запомнился простым пацаном. Часто гонял меня за чипсами в магазин», — приводит слова Лазарева Metaratings.

Напомним, Головин перебрался из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник выдал свой самый результативный сезон во Франции, забив восемь мячей и сделав восемь ассистов в 45 матчах во всех турнирах.