Широков: «У Дзюбы есть уровень, ниже которого он не опускается»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Эксперт отметил, что ниже определённого уровня 34-летний форвард никогда не опускается. При этом Широков не стал называть Дзюбу лучшим игроком весенней части минувшего сезона, выделив его одноклубника Максима Глушенкова, а также игроков «Зенита» и ЦСКА.

«У него есть уровень, ниже которого Артём не опускается. Вопрос в уровне футболистов, которые ему противостоят. Те качества, которые у него есть, позволяют играть в РПЛ здорово», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 13 матчей, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.