Селюк ответил на вопрос о будущем Конате в «Ахмате»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента в клубе.

«Ахмат» пока не выходил с предложением нового контракта. У нас хорошие отношения с клубом, думаю, скоро начнем общаться. Все в процессе, в общем», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, 25-летний форвард стал игроком грозненского клуба летом 2021 года. В минувшем сезоне Конате забил 13 мячей и записал на свой счет одну результативную передачу в 28 матчах с учетом всех турниров. Действующий контракт футболиста с «Ахматом» рассчитан до середины следующего года.

В сезоне-2022/23 «Ахмат» финишировал в РПЛ на пятой строчке.