​Армянский клуб готов пригласить Глушакова

Погос Галстян, который занимает пост генерального директора клуба «Арарат-Армения», ответил на вопрос, готов ли он пригласить Дениса Глушакова.

Стоит напомнить, что в понедельник об уходе 36-летнего Глушакова из команды официально объявил «Пари НН». За этот клуб хавбек выступал с февраля. За это время Денис провёл девять матчей и забил один гол.

«Для Дениса готов сделать всё! Могу предоставить ему место в команде или помочь в тренерской карьере в нашем клубе. Мы же с ним не чужие люди, какие могут быть вопросы?! Конечно, буду рад видеть его в Армении!» - сказал Галстян, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Стоит сказать, что Погос Галстян является первым тренером Дениса Глушакова.