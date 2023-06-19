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Кузнецов: «Рыбус может быть на ведущих ролях в «Рубине»

19 Июня 2023 • 16:09 Комментировать

Российский тренер Дмитрий Кузнецов поделился мнением о возможном переходе защитника «Спартака» Мацея Рыбуса в «Рубин».

«Рыбус — квалифицированный футболист. Рашид Рахимов с ним работал в «Ахмате». Он знает сильные стороны игрока. Рыбус точно будет полезен «Рубину» и может быть на ведущих ролях», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

В шутку экс-футболист отметил, что закончил карьеру игрока в 37 лет, поэтому у Рыбуса (33 года) есть еще четыре года для игры на высоком уровне.   

Напомним, «Спартак» подписал Рыбуса прошлым летом. В футболке «красно-белых» поляк появился на поле в 12 матчах, забил один гол и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рашид Рахимов Дмитрий Кузнецов Мацей Рыбус
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